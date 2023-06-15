Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. Перед НАТО стоїть багато проблемних питань, на які країни-члени продовжують шукати відповіді.

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НАТО не може обрати нового генсека

Спрогнозувати нового очільника Альянсу майже неможливо, тому що між окремими членами НАТО є суттєві протиріччя.

Головними претендентами на посаду генерального секретаря НАТО тривалий час вважались міністр оборони Британії Бен Воллес та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Аргументом на користь призначення Фредеріксен є те, що вона може стати першою жінкою, яка очолить НАТО. Натомість Воллес є кадровим військовим, який буде максимально корисним Альянсу в часи війни", – пояснив Романюк.

Але кандидатурі британського міністра чинять опір Франція та Німеччина, які мають упереджене ставлення до Британії через її вихід з ЄС.

Зараз тривають спроби досягнути консенсусу щодо одного з цих кандидатів. Якщо жоден з них не набере 31 голос "за", союзники спробують вмовити чинного Єнса Столтенберга залишитися працювати ще на один рік, до саміту в Вашингтоні,

– вважає Романюк.

Іншими проблемами союзу є складний процес прийняття Швеції та недопрацьована концепція протидії Росії.

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