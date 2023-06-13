Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, на саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України. Однак у НАТО поки не готові назвати точні дати вступу України до Альянсу через війну, що триває.

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Неможливо назвати точні дати вступу України до НАТО, поки ми перебуваємо у розпалі війни. І я також думаю, що всі союзники дуже чітко розуміють, що зараз найактуальнішим завданням є забезпечення того, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава,

– заявив Столтенберг.

За його словами, наразі країни-члени Альянсу зосереджені на наданні Україні військової підтримки.

"Лише суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", – додав Столтенберг.

Важливий меседж на саміті у Вільнюсі

Столтенберг заявив, що “найголовніше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі у липні, це те, що союзники з НАТО висловлять тверду підтримку Україні не лише на словах, а й на ділі”.

Я абсолютно впевнений, що союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України та пообіцяють підтримувати та нарощувати її, тому що ми абсолютно чітко заявимо, що ми готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно,

– наголосив Столтенберг.

За його словами, консультації між союзниками щодо членства досі тривають. Він наголосив, що двері НАТО для для нових членів відчинені, як це було і з Фінляндією та Швецією.

"Ми також згодні з тим, що Україна стане членом цього альянсу. Про це багато разів заявляла НАТО, востаннє на саміті минулого року. І потім, по-третє, ми згодні з тим, що Україна та 31 союзник щодо НАТО повинні вирішити, коли для України настане час стати членом. Це не для Росії. Росія не має права вето", – додав генсек.