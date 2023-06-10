Зокрема, Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО, "щойно це дозволять умови". Так, 10 червня Володимир Зеленський та Джастін Трюдо підписали спільну декларацію.

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Що відомо про підтримку країн НАТО

Минуло лише 10 днів після саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні (10 червня – 24 Канал) вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами,

– заявив заступник глави Офісу Президента.

Ігор Жовква запевнив, що це черговий практичний крок на євроатлантичному шляху, черговий потужний голос на підтримку України та черговий етап підготовки до результативного проведення Вільнюського саміту НАТО у липні.

Зверніть увагу! У травні 2023 року вступ України до НАТО та ЄС підтримали також Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Тоді країни Північної Європи зробили доленосну заяву.

Що цьому передувало