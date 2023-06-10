Зокрема, Оттава офіційно підтримала вступ України в НАТО, "щойно це дозволять умови". Так, 10 червня Володимир Зеленський та Джастін Трюдо підписали спільну декларацію.
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Що відомо про підтримку країн НАТО
Минуло лише 10 днів після саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, де ми підписали спільну декларацію з Румунією, і станом на сьогодні (10 червня – 24 Канал) вже маємо формалізацію підтримки членства України в Альянсі з 20-ма державами-членами,
– заявив заступник глави Офісу Президента.
Ігор Жовква запевнив, що це черговий практичний крок на євроатлантичному шляху, черговий потужний голос на підтримку України та черговий етап підготовки до результативного проведення Вільнюського саміту НАТО у липні.
Що цьому передувало
- Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Україна неодноразово заявляла, що чекає від Альянсу конкретики.
- Міністерство оборони України 10 червня 2023 року заявило, що Україна на цьому саміті може отримати алгоритм вступу до Північноатлантичного альянсу. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов запевнив, що на саміті в липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано".
- Під час візиту в Україну канадський прем'єр Джастін Трюдо підписав з президентом України Володимиром Зеленським спільну декларацію про те, що Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Ба більше, Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.