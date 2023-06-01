Зокрема, Зеленський зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом та підписам з ним спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України. Також він провів зустріч з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком.

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Спільна декларація України та Румунії

Зеленський подякував усьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо висловив подяку Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку України та посилення її обороноздатності. Під час переговорів особливо наголосили на важливості нарощування підтримки України на шляху до ЄС і НАТО. Свідченням цього стало підписання декларації про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

В спільному документі лідери двох країн визначили кілька положень, серед яких:

Румунія підтверджує свій намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до НАТО;

Президенти України та Румунії готові провести двосторонні консультації щодо міжнародних гарантій безпеки на період до набуття членства в НАТО;

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться, та продовжуватиме надавати багатовимірну допомогу Україні й закликати до посилення міжнародної допомоги та підтримки України.

Окремо у декларації підкреслили, що Румунія підтримує Україну в тому, щоб стати членом НАТО, щойно дозволять умови. Країни продовжать співпрацю з метою:

підтримання стабільності та стійкості вразливих країн нашого регіону, що зазнали негативного впливу внаслідок військової агресії Росії;

забезпечення свободи та безпеки навігації в Чорному морі відповідно до міжнародних норм і принципів;

досягнення тривалої безпеки, стабільності, демократії та процвітання в регіоні Чорного моря.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом Румунії та прем'єром Великої Британії / Фото Офіс Президента

Зеленський подякував за надання Storm Shadow

Під час візиту до Молдови президент України також зустрівся з Ріші Сунаком. Він подякував за надання далекобійних ракет Storm Shadow.

Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти,

– заявив Зеленський.

Також Президент України проінформував британського прем'єра про ситуацію на фронті. Окремо Зеленський підкреслив, що необхідно створити "повітряний щит над українськими містами", аби населення та цивільна інфраструктура були захищені.

Значну увагу в перемовинах приділили у майбутньому саміту НАТО, який проходитиме у Вільнюсі. Зеленський підкреслив, що для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі.

Зеленський зустрівся з Ріші Сунаком: дивіться відео

Обговорив з Макроном навчання українських пілотів

Провів зустріч у Молдові Президент України й з Еммануелем Макроном. Під час перемовин лідер Франції підтвердив підтримку спроможностей протиповітряної оборони.

Окрім того, Макрон заявив про готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Над цим працюватимуть міністри оборони України та Франції. Очікується, що остаточний план підготовки ухвалять на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".