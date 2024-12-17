Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України, які цитує Інтерфакс-Україна.

До теми "Це реально": Зеленський відповів, скільки систем ППО потрібно Україні для захисту від обстрілів

Що саме планує Зеленський обговорити з лідерами Заходу

Володимир Зеленський, на питання про те, чи обговорюватиме він з лідерами Заходу під час зустрічі в Брюсселі розміщення миротворчих контингентів інших країн в Україні, зазначив, що всі, хто там буде, мають право порушувати будь-яке питання. В тому числі й про розміщення миротворчого контингенту в Україні.

Головне, що нам потрібно зараз терміново посилити Україну і на полі, і політично, і геополітично. Як нам мати однаковий погляд на це посилення з усіма лідерами, насамперед Європи,

– пояснив глава держави.

Президент також підкреслив, що важливо, аби в новій адміністрації США були сигнали, що весь світ об'єднаний в прагненні "не лише до справедливого миру в Україні, а й до результату". Зеленський наголосив, що ці результати потрібні вже у 2025 році.

"І тому питання може бути не тільки про контингент, також будуть питання, які Україна має знати. Це наші далекобійні можливості, максимальне фінансування нашого внутрішнього виробництва наших сил, щоб підтримати Збройні Сили", – сказав Зеленський.

До слова, ЗМІ писали, що 18 грудня Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та НАТО у Брюсселі. Там український лідер може порушити питання про розміщення іноземних військ в Україні.