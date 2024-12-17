Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины, которые цитирует Интерфакс-Украина.

К теме "Это реально": Зеленский ответил, сколько систем ПВО нужно Украине для защиты от обстрелов

Что именно планирует Зеленский обсудить с лидерами Запада

Владимир Зеленский, на вопрос о том, будет ли он обсуждать с лидерами Запада во время встречи в Брюсселе размещение миротворческих контингентов других стран в Украине, отметил, что все, кто там будет, имеют право поднимать любой вопрос. В том числе и о размещении миротворческого контингента в Украине.

Главное, что нам нужно сейчас срочно усилить Украину и на поле, и политически, и геополитически. Как нам иметь одинаковый взгляд на это усиление со всеми лидерами, прежде всего Европы,

– объяснил глава государства.

Президент также подчеркнул, что важно, чтобы в новой администрации США были сигналы, что весь мир объединен в стремлении "не только к справедливому миру в Украине, но и к результату". Зеленский отметил, что эти результаты нужны уже в 2025 году.

"И поэтому вопрос может быть не только о контингенте, также будут вопросы, которые Украина должна знать. Это наши дальнобойные возможности, максимальное финансирование нашего внутреннего производства наших сил, чтобы поддержать Вооруженные Силы", – сказал Зеленский.

К слову, СМИ писали, что 18 декабря Зеленский должен встретиться с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и НАТО в Брюсселе. Там украинский лидер может поднять вопрос о размещении иностранных войск в Украине.