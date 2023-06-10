В частности, Оттава официально поддержала вступление Украины в НАТО, "как только это позволят условия". Так, 10 июня Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали общую декларацию.

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Что известно о поддержке стран НАТО

Прошло всего 10 дней после саммита Европейского политического сообщества в Молдове, где мы подписали общую декларацию с Румынией, и по состоянию на сегодня (10 июня – 24 Канал) уже имеем формализацию поддержки членства Украины в Альянсе с 20 государствами-членами,

– заявил заместитель главы Офиса Президента.

Игорь Жовква заверил, что это очередной практический шаг по евроатлантическому пути, очередной мощный голос в поддержку Украины и очередной этап подготовки к результативному проведению Вильнюсского саммита НАТО в июле.

Обратите внимание! В мае 2023 года вступление Украины в НАТО и ЕС поддержали также Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Тогда страны Северной Европы сделали судьбоносное заявление.

Что этому предшествовало