Документ был подписан в двух экземплярах на английском языке. В частности, в нем говорится об осуждении вооруженной агрессии России и поддержке Украины на пути вступления в НАТО.

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Канада поддерживает Украину в борьбе за независимость

В совместной декларации Зеленский и Трюдо однозначно осудили продолжающуюся до сих пор военную агрессию России против Украины.

Украина продемонстрировала чрезвычайную решительность в осуществлении своего неотъемлемого права на самооборону от этого неспровоцированного и неоправданного нападения. Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ,

– говорится в документе.

Кроме того, Канада:

остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ;

высоко оценивает решительность и мужество украинского народа и Вооруженных сил в защите независимости.

"Их устойчивость и отвага на передовой демократии не только защищают безопасность Европы перед лицом насильственного экспансионизма России, но и укрепляют международную систему, основанную на правилах, и демонстрируют, что независимо от того, насколько жесток враг, сила не делает его правым", – добавили в декларации.

Украинцы могут рассчитывать на то, что Канада будет продолжать свою политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется – как индивидуально, так и через международное сотрудничество в рамках G7, НАТО, Организации Объединенных Наций и любого другого формата, где она может внести свой весомый вклад. Начиная с февраля 2022 года, Канада:

выделила более 8 миллиардов долларов на широкомасштабную помощь Украине – страна оказывает беспрецедентную военную поддержку, включая танки, системы ПВО и артиллерию, и продолжает разрабатывать новые меры помощи на основе потребностей Украины;

оказывает Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку, начиная с экономической помощи и заканчивая участием в разминировании территорий для спасения жизни гражданского населения. В нескольких сферах Канада является лидером, например, в выпуске первых в мире "Облигаций суверенитета Украины".

Также Канада поддерживает инициативу Украины по достижению справедливого и устойчивого мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности, и одобряет ключевые принципы украинской формулы мира. Страна вносит значительный вклад по нескольким пунктам, определенным в формуле, включая ядерную безопасность, продовольственную безопасность, обеспечение ответственности и экологическую безопасность.

В будущем Канада будет продолжать сосредоточивать свою поддержку на наибольших потребностях Украины, уделяя особое внимание вопросам, определенным в формуле. Канада готова сотрудничать с Украиной и другими странами для обеспечения как можно более широкого международного участия в достижении целей формулы мира, в частности путем проведения в ближайшее время Глобального саммита мира и других соответствующих дипломатических инициатив,

– говорится в декларации.

Украина и Канада признали, что война, развязанная Россией, имеет значительные и широкомасштабные последствия за пределами Украины, включая усиление глобального энергетического и продовольственного кризисов. Острее всего их почувствовали наиболее уязвимые слои населения. Поэтому страны:

обязались продолжать работать над смягчением этих последствий, в частности путем взаимодействия с партнерами с Глобального Юга;

подтвердили решающую роль Черноморской зерновой инициативы в борьбе с голодом в мире и необходимость обеспечения ее непрерывного и беспрепятственного функционирования.

"Канада высоко оценивает постоянные усилия Украины, направленные как на реализацию Черноморской зерновой инициативы, так и на содействие глобальной продовольственной безопасности с помощью других проектов, таких как инициатива "Зерно из Украины", – добавили в декларации.

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Канада поддерживает вступление Украины в НАТО

Украина и Канада будут бороться с безнаказанностью, чтобы привлечь к ответственности виновных в военных и других жестоких преступлениях, совершенных в связи с российской военной агрессией. Оттава также поддерживает международные усилия по этому направлению и является членом Основной группы, изучающей варианты привлечения к ответственности за преступление агрессии.

Украина и Канада также подтверждают свою поддержку расследований прокурора Международного уголовного суда, являющихся шагом к обеспечению ответственности, и принимают во внимание выданные судом ордера на арест. Канада была среди стран, которые первыми передали материалы по действиям России в Украине на рассмотрение суда в марте 2022 года, и отправила группу следователей для поддержки его важной работы,

– говорится в декларации.

Страны согласны с необходимостью:

усиления коллективного давления на Россию из-за дальнейших санкций;

наращивания усилий для обеспечения эффективного внедрения санкций и предотвращения и противодействия их обходу в третьих и третьих странах.

Также Украина и Канада будут работать вместе с другими партнерами по разработке механизмов для обеспечения компенсации за потери, ущерб и ущерб, нанесенный российской агрессией.

"Канада была первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов, принадлежащих попавшим под санкции лицам и организациям с целью дальнейшего использования полученных средств для поддержки восстановления Украины и выплаты компенсаций жертвам незаконного и неоправданного вторжения России", – добавили в декларации.

Кроме этого, Канада присоединилась к созданному Советом Европы реестру ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Страна будет продолжать изучать возможные варианты использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и возмещения ущерба.

Также Канада вместе с международными организациями и международными партнерами примет участие в восстановлении и реконструкции Украины. В рамках НАТО Оттава:

отмечает, что Украина имеет право выбирать собственные меры безопасности;

продолжает сосредотачиваться на немедленной поддержке укрепления способности Украины к самообороне;

полностью поддерживает Совет Украина-НАТО как площадку для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества с целью содействия реализации пути Украины к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией.

Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Украина и Канада с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,

– подытожили в документе.

Важно! 2 декабря 1991 года Канада стала первой западной страной, признавшей независимость Украины. Более 30 лет спустя она продолжает поддерживать украинцев в их борьбе за независимость, демократию и свободу.