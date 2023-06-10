Сообщается, что чиновник прибыл в столицу, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией. Визит начался с того, что премьер возложил венок к мемориальной стене Михайловского Златоверхого монастыря в честь украинцев, которые погибли, защищая Родину.
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Трюдо прибыл в Киев
К слову, это уже второй визит чиновника в Украину. Премьер уже пообщался с украинскими защитниками, а позже Трюдо встретится с Владимиром Зеленским.
Трюдо встретился с украинскими воинами / Фото CBC News
Собственно, напомним, что 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли величайшую техногенную катастрофу 21 века.
Цель визита Трюдо не разглашали, однако, вероятно, канадский премьер обсудит с Зеленским помощь жителям Херсонщины и нашим войскам, которые должны начать масштабное контрнаступление по всей линии фронта.
Как Канада помогает Украине
- Трюдо не раз заявлял, что Канада продолжит поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Он заверил, что не сомневается в победе нашего государства.
- В рамках последнего пакета военной помощи Канада передаст Украине около 8 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, 12 зенитных ракет из запасов Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, более 1 800 учебных боеприпасов для 105-миллиметровых орудий для поддержки передачи Данией, Германии 1.
- Кроме того, страна начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2. В целом Канада пообещала предоставить Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.
- Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Бронемашины предназначены для эвакуации поврежденной техники с поля боя.