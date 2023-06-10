Сообщается, что чиновник прибыл в столицу, чтобы выразить поддержку Украине в войне с Россией. Визит начался с того, что премьер возложил венок к мемориальной стене Михайловского Златоверхого монастыря в честь украинцев, которые погибли, защищая Родину.

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Трюдо прибыл в Киев

К слову, это уже второй визит чиновника в Украину. Премьер уже пообщался с украинскими защитниками, а позже Трюдо встретится с Владимиром Зеленским.

Трюдо встретился с украинскими воинами / Фото CBC News

Собственно, напомним, что 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, чем повлекли величайшую техногенную катастрофу 21 века.

Цель визита Трюдо не разглашали, однако, вероятно, канадский премьер обсудит с Зеленским помощь жителям Херсонщины и нашим войскам, которые должны начать масштабное контрнаступление по всей линии фронта.

Как Канада помогает Украине