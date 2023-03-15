По итогам десятого заседания Контактной группы по обороне Украины, которое состоялось 15 марта, министерка обороны Канады Анита Ананд объявила о новом пакете помощи для ВСУ. Об этом пишет 24 Канал.

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Что войдет в новый пакет помощи от Канады

Канада предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 мм,

12 зенитных ракет из запасов канадских Вооруженных сил для поддержки систем ПВО,

Более 1 800 обучающих боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Кроме того, Анита Ананд сообщила, что Канада начала поставки дополнительных основных боевых танков Leopard 2, о которых было объявлено в конце февраля. В общей сложности Канада пообещала предоставить Украине 8 основных боевых танков Leopard 2.

Ожидается, что все 8 основных боевых танков Leopard 2, а также ранее анонсированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы, переданные Канадой, прибудут в Украину в ближайшие недели.

– сказала она.

Испания передаст Украине еще 4 танка Leopard 2

В то же время министерша обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что Украина получит еще 4 танка Leopard 2 в дополнение к 6 обещанным.

По ее словам, первые 6 танков будут поставлены Украине в ближайшем будущем. Пока они все еще находятся на ремонте.

Также министерша объявила о поставках новой партии бронетранспортеров TOA M113 – так называемых бронированных гусеничных транспортных средств, специализирующихся на перевозке боевых подразделений.