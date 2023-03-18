Детали рассказала министерша обороны Канады Анита Ананд в своем твиттере.
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Она сообщила об отправке очередной партии военной помощи Украине. Также Ананд опубликовала видео, на котором видна загрузка бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".
Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,
– написала Ананд.
Министр не указал название бронемашины, но судя по видео, это Bergepanzer 3 немецко-нидерландского производства на базе танка Leopard 2.
Канада отправила в Украину Bergepanzer 3: смотрите видео
Какую помощь получит Украина в ближайшее время
- Канада продолжает помогать Украине противостоять российской агрессии, в частности поддерживает ВСУ вооружением. Ожидается, что в Оттаве в ближайшее время примут решение по передачи нашему государству дронов и расширят программу подготовки военных медиков.
- На этой неделе Канада объявила, что предоставит Украине около 8000 боеприпасов калибра 155 миллиметров, а также 12 зенитных ракет из запасов канадских вооруженных сил для поддержки систем противовоздушной обороны.
- Оттава также передаст Киеву более 1800 обучающих боеприпасов для 105-мм танков для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.