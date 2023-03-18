Детали рассказала министерша обороны Канады Анита Ананд в своем твиттере.

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Она сообщила об отправке очередной партии военной помощи Украине. Также Ананд опубликовала видео, на котором видна загрузка бронемашины на борт украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан".

Больше канадской военной помощи уже на пути в Украину. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– написала Ананд.

Министр не указал название бронемашины, но судя по видео, это Bergepanzer 3 немецко-нидерландского производства на базе танка Leopard 2.

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Справка. Bergepanzer 3 входит в группу машин боевой поддержки и может использоваться для доставки бойцов на поле боя, эвакуации раненых, расчистки помех и других задач.

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