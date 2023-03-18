Деталі розповіла міністерка оборони Канади Аніта Ананд у своєму твітері.

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Вона повідомила про відправлення чергової партії військової допомоги Україні. Також Ананд опублікувала відео, на якому видно завантаження бронемашини на борт українського вантажного літака Ан-124 "Руслан".

Більше канадської військової допомоги вже на шляху до України. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– написала Ананд.

Міністр не вказала назву бронемашини, але судячи з відео, це Bergepanzer 3 німецько-нідерландського виробництва на базі танка Leopard 2.

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Довідка. Bergepanzer 3 належить до групи машин бойової підтримки і може використовуватися для доставки бійців на поле бою, евакуації поранених, розчищення перешкод та інших завдань.

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