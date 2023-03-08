Як зазначають ЗМІ, уряд Канади на чолі з прем'єром Джастіном Трюдо веде перемовини щодо постачання нашій державі сотень високотехнологічних дронів. Разом з тим в Києві неодноразово заявляли, що такі БпЛА є єдиним продуктом на ринку, що може задовольнити практично всі операційні потреби.

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Чим канадські дрони кращі за українські

Власне, ще влітку 2022 року пані віцепрем'єр-міністр України Юлія Свириденко надсилала листа міністрам оборони та фінансів Канади. У них йшлося про прохання стосовно передачі 300 дронів Teledyne Flir R70 Skyranger, які виробляють у провінції Онтаріо.

За словами посадовиці, тактичні дрони відіграють ключову роль на полі бою, і поки, на жаль, українські БпЛА вразливі до засобів електронної війни, до яких вдається Росія. Як відомо, наші безпілотники мають обмежені можливості, зокрема, щодо використання вночі та за поганих погодних умов.

Натомість канадські дрони мають вбудовані тепловізори й володіють такими функціями як перехоплення сигналів та виявлення хімічної зброї, що вкрай необхідно для наших захисників.

Можливість R70 перехоплювати сигнал буде особливо корисною, оскільки дозволить дрону виявляти розташування ворожих телефонів і навіть ідентифікувати осіб,

– йдеться у матеріалі National Post.

Окрім того, там зазначено, що найближчим часом відповідне рішення щодо передачі дронів ухвалять в Канаді. Цю допомогу можна оцінити у 115 мільйонів доларів США.

Розширення програми військових навчань

На дронах допомога Україні від Канади не закінчується. В офіційному повідомленні уряду країни від 7 березня йдеться про те, що в Оттаві продовжать програму UNIFIER як мінімум до жовтня 2023 року, що, зокрема, передбачає навчання військових медиків Збройних Сил нашої держави.

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До цієї теми згадаємо, що наші військові надзвичайно швидко опановують західну зброю та щодня здобувають нові навички задля того, аби давати відсіч агресору. До речі, не так давно у Київській області вперше відбулися навчання військових священників. Як відомо, їм заборонено брати до рук зброю.