Цей курс є першим в Україні, де готують бійців, які ніколи не триматимуть зброю в руках. Церква та законодавство забороняють їм використовувати зброю, але вони повинні знати, як виживати на полі бою.
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Капелани на фронті підтримують бойовий дух воїнів
Курс ознайомлює їх з різними видами озброєнь, загальноармійськими поняттями та тактичною медициною. Головна мета капеланів на фронті – підтримувати бойовий дух воїнів.
Деякі з військових священників, які брали участь у цих навчаннях, вже були на війні з 2014 року. З травня минулого року військовий капелан може стати офіцером служби, підписавши контракт і ставши частиною військової служби. Він має всі соціальні гарантії, які надаються іншим військовослужбовцям.
У першому випуску курсу було навчено 30 капеланів, які вже служать у своїх частинах та підрозділах. У найближчому майбутньому такі військові капелани повинні бути у всіх бойових підрозділах Збройних Сил, Нацгвардії та прикордонників.
В Україні триває мобілізація
- В Україні триває мобілізація, під яку підпадають усі військовозобов’язані українці, незалежно від віросповідання. Темпи мобілізації значно зросли порівняно з пів року тому.
- Капітан 103-ї бригади територіальної оборони Олександр Ганущин розповів, що армії потрібні люди для опанування західною зброєю та заміни втрат.
- Він також наголосив на необхідності наявності військових для обслуговування на тилу та на фронті. Крім того, військовий відзначив, що держава має контролювати виконання закону про мобілізацію.
- За його словами, теперішні темпи мобілізації є вищими, оскільки Владімір Путін запланував величезну мобілізацію в Росії.