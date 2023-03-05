Этот курс первый в Украине, где готовят бойцов, которые никогда не будут держать оружие в руках. Церковь и законодательство запрещают использовать оружие, но они должны знать, как выживать на поле боя.
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Капелланы на фронте поддерживают боевой дух воинов
Курс знакомит их с разными видами вооружений, общеармейскими понятиями и тактической медициной. Главная цель капелланов на фронте – поддерживать боевой дух воинов.
Некоторые из военных священников, участвовавших в этих учениях, уже были на войне с 2014 года. С мая прошлого года военный капеллан может стать офицером службы, подписав контракт и став частью военной службы. У него есть все социальные гарантии, которые предоставляются другим военнослужащим.
В первом выпуске курса было обучено 30 капелланов, которые уже служат в своих частях и подразделениях. В ближайшем будущем такие военные капелланы должны находиться во всех боевых подразделениях Вооруженных Сил, Нацгвардии и пограничников.
В Украине продолжается мобилизация
- В Украине идет мобилизация, под которую подпадают все военнообязанные украинцы, независимо от вероисповедания. Темпы мобилизации значительно выросли по сравнению с полгода назад.
- Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин рассказал, что армии нужны люди для овладения западным оружием и замены потерь.
- Он также отметил необходимость наличия военных для обслуживания на тылу и на фронте. Кроме того, военный отметил, что государство должно контролировать исполнение закона о мобилизации.
- По его словам, нынешние темпы мобилизации выше, поскольку Владимир Путин запланировал огромную мобилизацию в России.