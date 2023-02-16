Про це розповів капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин. За його словами, армії потрібні люди, щоб освоювати західну зброю, а також, щоб замінити втрати.

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Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі

Військовий наголосив, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі.

Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена,

– сказав Олександр Ганущин.

Також військовий вважає, що держава зобов'язана контролювати дотримання виконання закону про мобілізацію.

"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави", – сказав військовий і додав, що мобілізаційний план має виконуватися.

За його словами, теперішні темпи мобілізації є вищими, ніж були пів року тому. Капітан 103 бригади територіальної оборони заявив, що високі темпи мобілізації пов'язані з тим, що Владімір Путін довів до величезних цифр плани з мобілізації у Росії.

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