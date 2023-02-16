Про це розповів капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин. За його словами, армії потрібні люди, щоб освоювати західну зброю, а також, щоб замінити втрати.
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Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі
Військовий наголосив, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі.
Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена,
– сказав Олександр Ганущин.
Також військовий вважає, що держава зобов'язана контролювати дотримання виконання закону про мобілізацію.
"Інколи сила держави полягає в легальному інституті примусу. Найпростіше – це примус виконувати закони. Закон про мобілізацію під час війни повинен працювати, і саме цим займається апарат держави", – сказав військовий і додав, що мобілізаційний план має виконуватися.
За його словами, теперішні темпи мобілізації є вищими, ніж були пів року тому. Капітан 103 бригади територіальної оборони заявив, що високі темпи мобілізації пов'язані з тим, що Владімір Путін довів до величезних цифр плани з мобілізації у Росії.
У Міноборони розповіли про перебіг мобілізації
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів про перебіг мобілізації в Україні. Він запевнив, що нічого надзвичайного з мобілізацією не відбувається і вона триває відповідно до затверджених норм.
- Міністр зазначив, що запаси поповнюють з огляду на втрати України у війні з Росією. При цьому Резніков наголосив, що в Україні не проводять мобілізацію, як у Росії.
- Також міністр прокоментував вручення повісток у громадських місцях. За його словами, військовозобов'язані повинні стати на облік, однак не всі це роблять.