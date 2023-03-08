Как отмечают СМИ, правительство Канады во главе с премьером Джастином Трюдо ведет переговоры по поставкам нашему государству сотен высокотехнологичных дронов. Вместе с тем, в Киеве неоднократно заявляли, что такие БпЛА являются единственным продуктом на рынке, что может удовлетворить практически все операционные потребности.

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Чем канадские дроны лучше украинских

Собственно, еще летом 2022 года вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко присылала письмо министрам обороны и финансов Канады. В них говорилось о просьбе относительно передачи 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger, производящиеся в провинции Онтарио.

По словам чиновника, тактические дроны играют ключевую роль на поле боя, и пока, к сожалению, украинские БпЛА уязвимы к средствам электронной войны, к которым прибегает Россия. Как известно, у наших беспилотников есть ограниченные возможности, в частности, по использованию ночью и при плохих погодных условиях.

В то же время канадские дроны имеют встроенные тепловизоры и обладают такими функциями как перехват сигналов и обнаружение химического оружия, что крайне необходимо для наших защитников.

Возможность R70 перехватывать сигнал будет особенно полезна, поскольку позволит дрону обнаруживать расположение вражеских телефонов и даже идентифицировать лица,

– говорится в материале National Post.

Кроме того, там отмечено, что в ближайшее время соответствующее решение по передаче дронов будет принято в Канаде. Эту помощь можно оценить в 115 миллионов долларов.

Расширение программы военных учений

На дронах помощь Украине от Канады не заканчивается. В официальном сообщении правительства страны от 7 марта говорится, что в Оттаве продолжат программу UNIFIER как минимум до октября 2023 года, что, в частности, предусматривает обучение военных медиков Вооруженных Сил нашего государства.

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К этой теме вспомним, что наши военные чрезвычайно быстро овладевают западным оружием и каждый день приобретают новые навыки для того, чтобы давать отпор агрессору. Кстати, не так давно в Киевской области впервые состоялись учения военных священников. Как известно, им запрещено брать в руки оружие.