Трюдо выразил мнение, что война в Украине закончится не военным путем, а переговорами. Однако это будет решать украинская власть.

Кстати говоря Сомнений в победе Украины в войне с Россией нет, – Трюдо

Премьер Канады подчеркнул, что только Киев может решать о чем приемлемо вести переговоры. Однако мир должен помочь Украине, чтобы до переговоров можно было прийти.

Это не окончится военным путем. Это закончится определенным политическим решением. Но Украина должна быть в позиции решать, когда это произойдет, что она готова принять, а за что она готова продолжать борьбу.

– сказал Трюдо.

Другие страны могут последовать примеру России

Трюдо переживает, что российская агрессия может дать толчок другим авторитарным странам "перерисовать карту". Поэтому он отметил, что на этот счет стоит волноваться всем.

В этот момент авторитарные государства, имеющие несколько большую армию, чем их соседи, могут взглянуть на чужой клочок земли.

При этом диктаторы могут прикрываться, мол, там "люди разговаривают на их языке или где несколько сотен лет назад провели линию на карте".

В то же время, напомним, что Трюдо недавно заявлял о стопроцентной победе Украины в войне. Он подчеркнул, что для этого Канада продолжит поддерживать наше государство в борьбе с российской агрессией.

Военная помощь Канады: коротко

Недавно Оттава объявила очередной пакет военной помощи Киеву. В него, в частности, войдут:

около 8 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров,

12 зенитных ракет из запасов Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО,

более 1 800 учебных боеприпасов для 105-миллиметровых орудий для поддержки передачи Данией, Германией и Нидерландами танков Leopard 1.

Также Канада официально приступила к передаче Украине дополнительных основных боевых танков Leopard 2. Страна пообещала поставить Украине восемь основных боевых танков Leopard 2.

Более того, Канада отправила в Украину бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3. Бронемашины предназначены для эвакуации поврежденной техники с поля боя.