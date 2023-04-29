Трюдо висловив думку про те, що війна в Україні закінчиться не військовим шляхом, а переговорами. Однак цн вирішуватиме українська влада.

До речі Сумнівів у перемозі України у війні з Росією немає, – Трюдо

Прем'єр Канади наголосив, що лише Київ може вирішувати, про що прийнятно вести переговори. Однак світ має допомогти Україні, аби до перемовин можна було дійти.

Це не закінчиться військовим шляхом. Це закінчиться певним політичним рішенням. Але Україна має бути в позиції вирішувати, коли це станеться, що вона готова прийняти, а за що вона готова продовжувати боротьбу,

– сказав Трюдо.

Інші країни можуть взяти приклад з Росії

Трюдо переймається, що російська агресія може дати поштовх іншим авторитарним країнам "перемалювати карту". Тому він зазначив, щодо цього варто хвилюватися усім.

У цей момент авторитарні держави, які мають трохи більшу армію, ніж їхні сусіди, можуть зазхати на чужий клаптик землі.

При цьому диктатори можуть прикриватись, мовляв, там "люди розмовляють їхньою мовою, або де кілька сотень років тому провели лінію на карті".