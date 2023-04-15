Про це лідер Канади заявив у розмові з журналістами. За його словами, Україна гарантовано відіб’є російську агресію та вийде переможцем із війни.

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Я не маю жодного сумніву й повністю впевнений, що Україна переможе,

– заявив Трюдо.

Канада підтримує Україну на шляху до перемоги

Джастін Трюдо наголосив, що для цього Канада продовжить підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії.

Ми й надалі надаватимемо військову, економічну, гуманітарну, торговельну й комерційну підтримку, займатимемося зерном і працюватимемо із друзями над розбудовою успішного майбутнього для себе й усіх тих, хто поділяє наші цінності,

— заявив Трюдо.

Та додав, що Канада ніколи не залишається осторонь.

Останні новини про допомогу Канади

Днями стало відомо, що Оттава оголосила черговий пакет військової допомоги Києву. До нього увійдуть:

близько 8 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів,

12 зенітних ракет із запасів Збройних сил Канади для підтримки систем ППО, понад 1 800 навчальних боєприпасів для 105-міліметрових гармат для підтримки передання Данією, Німеччиною й Нідерландами танків Leopard 1.

Крім того, країна розпочала постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2. Загалом Канада пообіцяла надати Україні 8 основних бойових танків Leopard 2.

Також Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3. Бронемашини призначені для евакуації пошкодженої техніки з поля бою.