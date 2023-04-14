Авторитетне американське видання з посиланням на свої джерела заявило, що чимало з європейських союзників зі скептицизмом ставляться до потенційного прориву української армії. Разом з тим вони вважають, що ворожі війська зуміли певною мірою окопатися.
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Контрнаступ може бути не скоро
Слід сказати, що ці тези діаметрально протилежні тим прогнозам та наративам, які просувались у західному політикумі ще, скажімо, восени минулого року. Себто тоді, коли ЗСУ пішли в контрнаступ та звільнили значні території нашої держави.
Водночас, поспілкувавшись з європейськими посадовцями, експерти також констатували, що бойові дії можуть посилитись аж у 2024 році. Під сумнівом навіть те, що наші військові зможуть звільнити окуповану частину Запоріжжя цього року.
У той час як багато хто очікує наступ українців на місто Мелітополь на Півдні, спрямований на розкол російських військ, деякі європейські чиновники скептично ставляться до того, що це станеться цього року,
– йдеться у матеріалі.
Окрім того, там наведено слова одного з чиновників, який назвав більш реалістичною ціллю України – просування на близько 30 кілометрів. Якщо це станеться, російські логістичні лінії опиняться в зоні доступу української артилерії. Це і дозволить створити умови для наступу у 2024 році.
Зброя може все змінити
Зазначмо, що у цьому ж матеріалі ЗМІ йдеться про те, що НАТО необхідно працювати над підтримкою України та підвищенням своїх виробничих потужностей. Це, на думку одного з анонімних європейських посадовців, є тим складником, який відіграватиме вагому в роль тому, як будуть розгортатися бойові дії.
- Додамо, що останніми місяцями ведуться розмови про те, коли Захід ухвалить рішення щодо надання нам авіації. Зокрема, багатоцільових літаків F-16. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ці винищувачі є найкращим варіантом, оскільки їхнє постачання можна організувати в найкоротші терміни та вони є на озброєнні в понад двох десятків країн світу.
- Також нашим воїнам потрібна далекобійна зброя, яка зможу уражати ворожі цілі на великій відстані. Нещодавно полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан з посиланням на американського генерала Марка Міллі констатував, що дуже мала імовірність, що наша держава отримає, до прикладу, далекобійні ракети ATACMS. Однак є й інші альтернативи.
Також наостанок згадаємо, що американське видання The Washington Post інформувало з посиланням на "злиті секретні документи" американської розвідки, що Україна не переможе у 2024 році. Хоча, знову ж таки, все, очевидно, залежить від постачань озброєння.