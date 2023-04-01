Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він наголосив на основних перевагах крилатих ракет типу SCALP, або Storm Shadow як їх ще називають.

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Оптимальний варіант – крилаті ракети

Краще за ATACMS можуть бути тільки ракети PrSM для HIMARS. Якщо перші мають дальність ураження цілі до 300 кілометрів, то другі – до 500. PrSM несуть нову боєголовку осколково-фугасного типу. Утім, навряд чи їх передадуть Україні, вважає військовий експерт. Швидше за все це будуть певні крилаті ракети, або безпілотники.

"Безпілотники ударно-розвідувальні, або ті ж камікадзе. Оптимальний варіант – крилаті ракети типу SCALP, Storm Shadow їх ще називають, якщо це британський варіант", – зазначив експерт.

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Переваги SCALP

Це авіаційна крилата ракета, яку начебто можуть адаптувати під український бомбардувальник Су-24. Дальність її польоту складає понад 250 кілометрів, висота – від 30 до 40 метрів, а швидкість – до 1000 кілометрів на годину.

Якщо в достатній кількості нам їх передадуть, то вони виконають ті ж задачі, що й ATACMS. А по деяким позиціям навіть краще. Деякі модифікації цих ракет йдуть до 500 – 600 кілометрів. Ми зможемо з ними працювати. Є певні системи пуску і повітряного, і наземного типів. Думаю, це гарна заміна ATACMS,

– відзначив Роман Світан.

Також він додав, що рішення не передавати ATACMS пов’язане з якимись ймовірними політичними домовленостями США з іншими країнами.

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