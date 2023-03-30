Відео з демонстрацією техніки у дії виклав міністр оборони у своєму твітері. Кожну з новинок Олексій Резніков оглянув. Особливо до душі йому припав Stryker, на якому він ще й проїхався.

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Техніки для контрнаступу стає більше

Як зауважив Олексій Резніков, ці броньовані машини тепер у вправних руках Повітряно-штурмових сил.

Взяв їх на тест-драйв. Я радий, що найкращі солдати світу отримують найкращу техніку від наших партнерів. Вони наблизять нас до перемоги,

– наголосив Резніков.

Він також висловив подяку президентові США та міністру оборони Ллойду Остіну, а також усім американцям.

Резніков протестував нові броньовані машини зі США: дивіться відео

Коротко про Stryker

Це сімейство колісних бойових броньованих машин, вироблених американською компанією General Dynamics Land Systems. Вони перебувають на озброєння механізованих військ армії США.

Ці машини призначені для транспортування підрозділів мотопіхоти на полі бою. Крім того, їх використовують для ведення бою безпосередньо з машини, вогневої підтримки у процесі та після спішування. Також ці машини залучають для всебічної підтримки та забезпечення бойових дій механізованих підрозділів армії США.

Коротко про Cougar

Це американська машина для перевезення піхоти. Вона оснащена захистом від мін і засідок. Її спроєктували так, щоб захищати військових від стрілецької зброї, наземних мін і саморобних вибухових пристроїв.

Машина має монокок з V-подібним днищем. Його мета – спрямувати вибух з-під транспортного засобу. Це дозволить врятувати екіпаж, якщо він наїде на міну.

Ми ж зауважимо, що вся ця техніка дозволить ефективно знищувати ворога. Станом на 30 березня "лави двохсотих" поповнили 172 900 російських загарбників.

Крім того, на оснащенні ворога стало значно менше техніки. На брухт уже вдалося перетворити 3 610 танків, 6 974 бойові броньовані машини, 2 671 артилерійські системи, 278 засобів ППО, 306 літаків, 291 гелікоптер, 2 239 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилату ракету, 18 суден, 5 518 автомобілів і автоцистерн і 291 одиницю спецтехніки.