Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання нашій державі Storm Shadow. Про це він повідомив в інтерв'ю Times Radio. Детальніше розповідає 24 канал.
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Воллес про постачання ракет Storm Shadow
Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей,
– наголосив Воллес.
Також він зазначив, що можливе передання Україні довгоочікуваних систем ППО Patriot стане важливим моментом у війні. "Якщо США це зроблять, то це дуже значний крок", – наголосив Міністр оборони Великої Британії.
Коротко, що відомо про Storm Shadow
Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета. Її ще називають SCALP. Цю ракету начебто можуть адаптувати під український бомбардувальник Су-24.
SCALP британсько-французького виробництва. Технічні характеристики:
- вага — 1300 кілограмів,
- довжина – 5 метрів,
- розмах крил – 2,84 метра,
- вага бойової частини – 450 кілограмів,
- дальність польоту – понад 250 кілометрів,
- висота польоту — 30 – 40 метрів,
- швидкість — до 1000 кілометрів на годину.