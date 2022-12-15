Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес не виключає можливості постачання нашій державі Storm Shadow. Про це він повідомив в інтерв'ю Times Radio. Детальніше розповідає 24 канал.

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Воллес про постачання ракет Storm Shadow

Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей,

– наголосив Воллес.

Також він зазначив, що можливе передання Україні довгоочікуваних систем ППО Patriot стане важливим моментом у війні. "Якщо США це зроблять, то це дуже значний крок", – наголосив Міністр оборони Великої Британії.

До речі, про можливе постачання Storm Shadow у мережі говорять від початку листопада. Зверніть увагу Ілюзії мирного часу: чи вистачить у Європи зброї для самозахисту та підтримки України