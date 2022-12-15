Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки нашему государству Storm Shadow. Об этом он сообщил в интервью Times Radio. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Уоллес о поставках ракет Storm Shadow

Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей,

– подчеркнул Воллес.

Также он отметил, что возможна передача Украине долгожданных систем ПВО Patriot станет важным моментом в войне. "Если США это сделают, то это очень значительный шаг", – подчеркнул министр обороны Великобритании.

Кстати говоря, о возможной поставке Storm Shadow в сети говорят с начала ноября. Обратите внимание Иллюзии мирного времени: хватит ли у Европы оружия для самозащиты и поддержки Украины