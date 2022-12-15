Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не исключает возможности поставки нашему государству Storm Shadow. Об этом он сообщил в интервью Times Radio. Подробнее рассказывает 24 канал.
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Уоллес о поставках ракет Storm Shadow
Я не собираюсь заниматься предположениями о поставках видов вооружений. Россия хотела бы знать какие виды оружия мы можем передать Украине, чтобы поддержать ее. Мы будем обсуждать это с украинцами на основе их потребностей и технических возможностей,
– подчеркнул Воллес.
Также он отметил, что возможна передача Украине долгожданных систем ПВО Patriot станет важным моментом в войне. "Если США это сделают, то это очень значительный шаг", – подчеркнул министр обороны Великобритании.
Кратко, что известно о Storm Shadow
Storm Shadow – это авиационная крылатая ракета. Ее еще называют SCALP. Эту ракету вроде бы могут адаптировать под украинский бомбардировщик Су-24.
SCALP британско-французского производства. Технические характеристики:
- масса - 1300 килограммов,
- длина – 5 метров,
- размах крыльев – 2,84 метра,
- вес боевой части – 450 килограммов,
- дальность полета – более 250 километров,
- высота полета - 30 - 40 метров,
- скорость – до 1000 километров в час.