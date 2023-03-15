Україна потребує постачання через високу інтенсивність бойових дій. Наша країна має звільнити свої території від російських загарбників.

До теми Щоб уражати кожну ціль: військовий експерт назвав зброю, яка потрібна для контрнаступу ЗСУ

Що Україна потребує для перемоги

Найбільш необхідні види озброєння включають:

ракети до HIMARS;

ракети до MARS;

155-міліметрові снаряди;

120-міліметрові міни;

ракети до систем ППО;

ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);

авіаційні засоби ураження;

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),

танкові снаряди 105 та 125-міліметрів.

Таким чином, західна зброя більш ефективна і дозволяє Збройним Силам України досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя.

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