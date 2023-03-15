Украина нуждается в поставках из-за высокой интенсивности боевых действий. Наша страна должна освободить свои территории от российских захватчиков.
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В чем Украина нуждается для победы
Наиболее необходимые виды вооружения включают:
- ракеты к HIMARS;
- ракеты к MARS;
- 155-миллиметровые снаряды;
- 120-миллиметровые мины;
- ракеты к системам ПВО;
- ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);
- авиационные средства поражения;
- баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),
- танковые снаряды 105 и 125-миллиметров.
Таким образом, западное оружие более эффективно и позволяет Вооруженным Силам Украины добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни.
Военная помощь Украине: последние новости
- Финляндия все же рассматривает передачу Украине старых истребителей Hornet после получения современных F-35.
- Украина получит очередную партию гуманитарной помощи от общества Люксембурга – 14 бронированных автомобилей скорой помощи производства британской компании Venari.
- Кстати, в ноябре 2022 года Люксембург передал Украине БПЛА Primoco One 150 чешского производства .
- Сенаторы от обеих партий США давят на Пентагон для отправки F-16 в Украину.
- Кроме того, правительство Дании сотрудничает с Германией и Нидерландами, чтобы передать Украине по меньшей мере 100 танков Leopard 1. Это может произойти уже в эту весну.
- Напомним, что в начале февраля Дания приступила к проекту по модернизации большого количества танков Leopard 1A5. Первый этап проекта – в кратчайшие сроки поставка танков для двух батальонов, это примерно 80 танков.