Группа сенаторов от обеих партий требует от главы Пентагона дополнительной информации о том, что необходимо для отправки истребителей F-16 в Украину. Для этого восемь сенаторов написали Ллойду Остину письмо, полученное Politico.

К теме Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине

Сенаторы хотят убедить отправить Киеву F-16

Это письмо было организовано сенатором Марком Келли и стало результатом обоюдных партийных усилий в Палате представителей, возглавляемых демократом от штата Мэн Джаредом Голденом. Его основная цель – убедить Байдена отправить Киеву F-16 или подобные самолеты.

В письме представители республиканцев и демократов подчеркнули, что сейчас война между Россией и Украиной находится на критическом этапе. И именно истребители F-16 могут дать Киеву преимущество в продолжающейся второй год войне. В этом мнении они убедились после разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мы считаем, что США должны внимательно рассмотреть вопрос предоставления Украине самолетов F-16. Это была бы значительная помощь, которая могла бы изменить правила игры на поле боя,

– написали сенаторы.

Заметим, что двухпартийные усилия убедить администрацию Байдена отправить F-16 или содействовать отправке их в Украину другими странами подкрепляются оценками от главного командующего США и НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи. За закрытыми дверями на Мюнхенской конференции он сказал законодателям США, что отправка передового оружия, в частности F-16 и ракет большой дальности, может помочь укрепить оборону Украины.

Сенаторы призвали Ллойда Остина предоставить им оценку различных факторов, необходимых для передачи F-16 Украине, до конца недели, 19 марта. Среди вопросов сенаторов были:

насколько высоко украинские чиновники оценивают истребители, когда делают запросы на оружие,

откуда могут быть получены истребители F-16 в случае одобрения – из новых производств или из имеющихся запасов,

какова оценка военных относительно влияния F-16 на войну,

как быстро украинские пилоты смогут научиться управлять истребителями.

Также в письме группа сенаторов приветствовала сообщение, что два украинских пилота уже прибыли в США для оценки их боевых навыков на базе Национальной гвардии Моррис в Тусоне.

Администрация Байдена колеблется

Как отметили в Politico, сейчас высокопоставленные чиновники США уверены, что истребители не являются немедленной потребностью Украины на поле боя по сравнению с другими средствами. Среди них Президент США Джо Байден и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Позицию администрации Байдена также защитил руководитель Пентагона по политике Колин Кал. Он заявил в прошлом месяце Комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 составит примерно 18 месяцев, а производство новых реактивных самолетов может занять от трех до шести лет.

По его мнению, хотя Украине важно предоставление истребителей F-16, однако они не являются главными приоритетами. Взамен таковыми являются: