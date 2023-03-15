Група сенаторів від обох партій вимагає від глави Пентагону додаткової інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. Для цього вісім сенаторів написали Ллойду Остіну листа, який отримав Politico.

До теми Змінять хід війни: основні характеристики F-16 і позиція Заходу щодо передачі літаків Україні

Сенатори хочуть переконати відправити Києву F-16

Цей лист був організований сенатором Марком Келлі і став результатом обох партійних зусиль у Палаті представників, очолюваних демократом від штату Мен Джаредом Голденом. Його основна ціль – переконати Байдена відправити Києву F-16 або подібні літаки.

У листі представники республіканців та демократів підкреслили, що зараз війна між Росією та Україною перебуває на критичному етапі. І саме винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу у війні, що триває другий рік. У цій думці вони впевнилися після розмов з американськими, українськими та іноземними лідерами на Мюнхенській конференції з безпеки.

Ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16. Це була б значна допомога, яка могла б змінити правила гри на полі бою,

– написали сенатори.

Зауважимо, що двопартійні зусилля переконати адміністрацію Байдена відправити F-16 або сприяти відправці їх в Україну іншими країнами підкріплюються оцінками від головного командувача США та НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі. За закритими дверима на Мюнхенській конференції він сказав законодавцям США, що відправка передової зброї, зокрема, F-16 і ракет великої дальності, може допомогти зміцнити оборону України.

Тож сенатори закликали Ллойда Остіна надати їм оцінку різних факторів, необхідних для передачі F-16 Україні, до кінця тижня, 19 березня. Серед запитань сенаторів були:

наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю,

звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення – з нових виробництв або з наявних запасів,

якою є оцінка військових щодо впливу F-16 на війну,

як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Також у листі група сенаторів привітала повідомлення про те, що двоє українських пілотів уже прибули до США для оцінки навичок винищувачів на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні.

Адміністрація Байдена вагається

Як зазначили в Politico, зараз високопоставлені посадовці США впевнені, що винищувачі не є негайною потребою України на полі бою порівняно з іншими засобами. Серед них Президент США Джо Байден та радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Позицію адміністрації Байдена також захистив керівник Пентагону з питань політики Колін Кал. Він заявив минулого місяця Комітету Палати представників у справах збройних сил, що найоптимістичніший термін поставки старих F-16 становитиме приблизно 18 місяців, а виробництво нових реактивних літаків може тривати від трьох до шести років.

На його думку, хоч Україні важливе надання винищувачів F-16, однак вони не є головними пріорітетами. Натомість такими є: