В конце концов, Марин заявила, что Финляндия рассматривает возможность предоставления Украине Hornet.

К теме Никто не обещал Hornet, – Марин объяснила киевское заявление об истребителях для Украины

Премьер Финляндии в понедельник, 13 марта, заявила, что она открыта для обсуждения предоставления Украине истребителей, несмотря на критику внутри ее государства, поскольку Киев просил о более передовых системах вооружения.

Хотя Финляндия в настоящее время эксплуатирует парк самолетов F/A-18 Hornet, в декабре 2021-го она объявила, что заказывает 64 многоцелевых истребителя F-35A у американского подрядчика Lockheed Martin.

У нас появятся новые истребители F35… Когда эти старые Hornet будут выведены из вооружения, мы сможем обсудить их будущее использование,

– сказала Санна Марин.

Впрочем, по данным издания, хотя Финляндия планирует заменить реактивные самолеты, модель которых поступила в производство еще в 1980-х, новые истребители не должны поступить раньше, чем в 2025 году.

Что этому предшествовало

В пятницу, 10 марта, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. И как раз в тот день заявила, что Финляндия может передать Украине свои более старые истребители Hornet. Это и стало причиной жарких дискуссий.

Позже армия и президент Финляндии заявили, что будто бы вообще не обсуждали возможности предоставления Украине истребителей.

После этого Марин решила объяснить свое киевское заявление. Она сказала, что никто не обещал Hornet.