Речь идет о боевых самолетах Hornet, которые Финляндия планирует заменить современными истребителями F-35. Однако армия и президент Финляндии утверждают, что обсуждения этого вопроса не велись.

Читайте также Одна из европейских стран продлила временную защиту для украинцев до 2024 года

Истребители нужны будут Финляндии еще не один год

Власти Финляндии уверяют, что не поднимали на повестку дня вопрос о возможной передаче Украине истребителей Hornet. Командующий военно-воздушными силами Финляндии генерал-майор Юха-Пекка Керенен сообщил, что Силы обороны страны вообще не обсуждали эту тему.

С точки зрения обороны Финляндии Силы обороны Финляндии не могут позволить себе отказаться от флота Hornet, пока система F-35 на замену не будет введена в оперативное использование,

– отметил Керенен.

Президент Финляндии Саули Ниинисте тоже говорит, что о передаче истребителей обсуждений не было. Об этом он рассказал в комментарии агентству STT.

Это подтвердил и министр обороны страны Антти Кайкконен. Глава ведомства добавил, что Финляндия еще потребуется в ближайшие годы Hornet для защиты.

Обратите внимание Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже летом: что может помешать этому.

Санна Марин попрощалась с "Да Винчи" в Киеве

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приехала в столицу Украины 10 марта. В рамках визита она встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вместе они почтили память погибшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, с которым в тот день прощались в Михайловском соборе. Также министр принесла цветы к Стене памяти погибших за Украину, расположенную возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря.