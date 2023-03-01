В НАТО считают вступление Финляндии и Швеции приоритетным направлением работы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Хельсинки, сообщает 24 Канал.
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Когда ожидать расширения НАТО и что мешает этому
Йенс Столтенберг отметил, что провел встречу с президентом Турции, чтобы обсудить позицию его страны по расширению НАТО.
Я недавно провел обсуждение с президентом Эрдоганом. Мы достигаем прогресса. Я четко отметил, что как Финляндия, так и Швеция выполнили свои в соответствии с трехсторонним меморандумом, согласованным с Турцией во время Мадридского саммита НАТО в июне. Пора завершить процесс ратификации. Я рад, что президент Эрдоган согласился возобновить эти обсуждения. Я созываю следующую встречу в штаб-квартире НАТО на следующей неделе,
– заявил генсек НАТО.
По словам генсека, присоединение Финляндии и Швеции является приоритетным направлением для НАТО. Поэтому ожидается, что страны формально присоединятся к альянсу во время саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе.
НАТО – это большая Североатлантическая семья, которая в настоящее время объединяет 30, а вскоре – 32 страны. На нас приходится половина военной и экономической мощи всего мира, и мы придерживаемся принципа – один за всех, все за одного. Я надеюсь поздравить обе страны в НАТО так быстро, как это возможно,
– говорит Столтенберг.
Еще одним приоритетным направлением работы НАТО является поддержка Украины и сохранение ее независимости в войне с Россией.
Вызовы для НАТО
- С началом полномасштабного вторжения России в Украину перед НАТО появляются все новые вызовы. Так, альянс начал готовиться к тому, что Россия предпримет попытку вторжения в страны Балтии. Министр обороны Литвы подчеркивает, что его страна граничит с Калининградской областью и Беларусью, а "война России против Украины подтверждает реальность военной угрозы".
- Владимир Зеленский также считает, что Путин может напасть на еще одну европейскую страну, являющуюся членом НАТО. Хотя он и не называл какой-либо конкретной страны, однако такая угроза считается вполне реальной.
- Так, Виктор Орбан заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО рано или поздно встанет. Однако нужно подумать 10 тысяч раз, принимать ли такое решение.