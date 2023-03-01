В НАТО считают вступление Финляндии и Швеции приоритетным направлением работы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Хельсинки, сообщает 24 Канал.

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Йенс Столтенберг отметил, что провел встречу с президентом Турции, чтобы обсудить позицию его страны по расширению НАТО.

Я недавно провел обсуждение с президентом Эрдоганом. Мы достигаем прогресса. Я четко отметил, что как Финляндия, так и Швеция выполнили свои в соответствии с трехсторонним меморандумом, согласованным с Турцией во время Мадридского саммита НАТО в июне. Пора завершить процесс ратификации. Я рад, что президент Эрдоган согласился возобновить эти обсуждения. Я созываю следующую встречу в штаб-квартире НАТО на следующей неделе,

– заявил генсек НАТО.

Обратите внимание! Заявки на вступление в НАТО должны ратифицировать все члены альянса, однако Турция выступила против присоединения Швеции. Этому предшествовали январские протесты с сожжением Корана в Стокгольме. После этих событий президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что готов ратифицировать заявку на присоединение только от Финляндии. Впоследствии состоялось два раунда трехсторонних переговоров, где были согласованы поправки к законодательству Швеции, а также принята более жесткая позиция по Рабочей партии Курдистана, которую Турция и западные партнеры считают террористической группой.

По словам генсека, присоединение Финляндии и Швеции является приоритетным направлением для НАТО. Поэтому ожидается, что страны формально присоединятся к альянсу во время саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе.

НАТО – это большая Североатлантическая семья, которая в настоящее время объединяет 30, а вскоре – 32 страны. На нас приходится половина военной и экономической мощи всего мира, и мы придерживаемся принципа – один за всех, все за одного. Я надеюсь поздравить обе страны в НАТО так быстро, как это возможно,

– говорит Столтенберг.

Еще одним приоритетным направлением работы НАТО является поддержка Украины и сохранение ее независимости в войне с Россией.

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