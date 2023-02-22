По имеющейся информации, это должно произойти в третий день весенней сессии парламента. Она начнется на следующей неделе, 1 марта. Тогда парламент Венгрии начнет обсуждать поддержку заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

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Венгрия – последняя страна ЕС

Заметим, что Венгрия на данный момент станет последним членом ЕС, который внесет свой вклад в прием двух государств в НАТО. Добавим, что окончательное голосование по этому вопросу начнется также не раньше, чем на следующей неделе.

Интересно, что оппозиционные партии в парламенте пытались ускорить процесс. Но на них никто не обращал внимания, отложив рассмотрение соответствующего вопроса на целых 7 месяцев.

Журналисты подчеркивают, что 28 из 30 стран-членов НАТО за эти более 7 месяцев нашли время, ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии. Тормозят этот процесс как Венгрия, так и Турция. Последняя также пытается извлечь выгоду из согласования пополнения Альянса двумя новыми государствами.

Еще один немаловажный момент. Рассмотреть вопрос в Венгрии должны были еще в конце 2022 года. Правда, тогда тоже нашли ряд веских причин, которые якобы связывали парламентариям руки. Журналисты отмечают, что решения пока не могут быть приняты, ведь "все еще ведутся общественные дебаты по этому поводу".

Тем временем, украинская сторона делает все возможное для того, чтобы максимально приблизиться к НАТО. Так, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встречался с представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Украина получит больше боеприпасов

Ключевая тема обсуждения этой трехсторонней встречи – предоставление нашему государству боеприпасов, а также наращивание производства в ЕС. Кроме того, Североатлантический союз соглашается помочь Украине создать прозрачную систему закупок в сфере военной промышленности.

Дмитрий Кулеба выделил три основных вопроса встречи. Речь идет о том, как эффективно тренировать украинских военных, производить и поставлять оружие и боеприпасы на поле боя.