За наявною інформацією, це має відбутися у третій день весняної сесії парламенту. Вона розпочнеться наступного тижня, 1 березня. Тоді парламент Угорщини розпочне обговорювати підтримку заявки Швеції та Фінляндії на членство у НАТО.

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Угорщина – остання країна ЄС

Зауважимо, що Угорщина на цей момент стане останнім членом ЄС, який зробить свій внесок у прийом двох держав до НАТО. Додамо, що остаточне голосування щодо цього питання почнеться також не раніше наступного тижня.

Цікаво, що опозиційні партії у парламенті намагалися прискорити процес. Але на них ніхто не звертав увагу, відклавши розгляд відповідного питання на цілих 7 місяців.

Журналісти підкреслюють, що 28 з 30 країн-членів НАТО за ці понад 7 місяців знайшли час, щоб ратифікувати приєднання Швеції та Фінляндії. Гальмують цей процес як Угорщина, так і Туреччина. Остання також намагається отримати вигоду від погодження поповнення Альянсу двома новими державами.

Ще один важливий момент. Розглянути питання в Угорщині мали ще наприкінці 2022 року. Правда, тоді теж знайшли низку так-сяк вагомих причин, які буцімто зв'язували парламентарям руки. Журналісти зазначають, що рішення наразі не можуть ухвалити, адже "все ще ведуться суспільні дебати з цього приводу".

Тим часом українська сторона робить все можливе для того, щоб максимально наблизитися до НАТО. Так, напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрічався з представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Україна отримає більше боєприпасів

Ключова тема обговорення цієї тристоронньої зустрічі – надання нашій державі боєприпасів, а також нарощування виробництва в ЄС. Крім того, Альянс погоджується допомогти Україні створити прозору систему закупівель у сфері військової промисловості.

Дмитро Кулеба виокремив три основні питання зустрічі. Мовиться про те, як ефективно тренувати українських військових, виробляти та постачати зброю та боєприпаси на поле бою.