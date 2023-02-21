Зауважимо, що відповідну заяву щодо припинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння Путін озвучив під час виголошування послання до Федеральних Зборів своєї терористичної держави у вівторок, 21 лютого. Водночас 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону інформує про позицію Генсека НАТО Єнса Столтенберга щодо цього.

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У НАТО занепокоєні через рішення Путіна

Столтенберг наголосив, що надзвичайно жалкує через ініціативу Росії припинити участь в договорі. З його слів зрозуміло, що сьогоднішній день ввійде в історію як кінець системи контролю над ядерним озброєнням в Європі після закінчення холодної війни.

Я шкодую через рішення Росії щодо припинення участі у Новому договорі про контроль над ядерними озброєннями. Власне, Росія вже не є членом договору,

– заакцентував генсек.

Також він би хотів, аби в Кремлі переглянули це рішення. Хоча, звісно, навряд це станеться, адже Росія – це терористична держава.

Що таке Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) Це угода про обмеження виробництва та розповсюдження ядерного озброєння між США і Росією. Вона передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників. Відомо, що 24 травня 2002 року її підписав тодішній президент США Джордж Вокер Буш з главою Росії Владіміром Путіним.

Джерело: Це угода про обмеження виробництва та розповсюдження ядерного озброєння між США і Росією. Вона передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів,балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників. Відомо, що 24 травня 2002 року її підписав тодішній президент США Джордж Вокер Буш з главою Росії Владіміром Путіним.Джерело: Every CRS Report

Слід сказати, що припинення участі Росією в СНО не означає, що уже завтра Путін вирішить вдарити по Україні ядеркою. До того ж в Головному управління розвідки не так давно розповідали, що Кремль посилюватиме ядерний шантаж, аби зірвати певні дипломатичні Заходи, зокрема приїзд Байдена в Європу.

До речі, Москві цього не вдалось зробити, адже американський президент таки завітав в нашу державу 20 лютого. Це свідчить про усвідомлення світом того, що Росія вміє лише залякувати та погрожувати. Хоча, очевидно, все ж до кінця не можна бути впевненим у тому, що можна спасти на думку кремлівському карлику.



Як вижити під час ядерного удару / Картинка 24 Каналу

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Інші заяви Столтенберга

Варто сказати, що під час свого виступу генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив ряд важливих меседжів, які точно має почути та назавжди запам'ятати Кремль. Стосуються вони того, що:

НАТО створили для того, аби захищати території від агресії;

якщо якусь з країн Північноатлантичного альянсу буде атаковано, це буде рівносильно атаці на Альянс;

Заходу потрібно прискорити виробництво озброєння, аби забезпечити Україну необхідними снарядами та поповнити власні запаси;

Росія готується до посилення наступальних дій, тому звертається за допомогою до Північної Кореї та Ірану.

Окрім того, згадаємо, що 18 лютого генсек НАТО виступав на Мюнхенській конференції, де констатував, що Путін планує не мир, а ще більшу війну. Тому не можна в жодному разі вірити брехливим заявам Кремля про "якомога скоріше врегулювання конфлікту" дипломатичним шляхом.