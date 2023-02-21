Зауважимо, що виступав зі своїм стендапом глава ворожої держави 21 лютого, близько 12 години дня. У цьому матеріалі 24 Канал зібрав відгуки та гіпотези користувачів соціальних мереж на кашель Владіміра Путіна.

Дивіться також Поки Ван Ї у Москві: чому візит Байдена відбувся саме зараз і як це вплине на союзників

Окрім "кхе-кхе" нічого нового

У багатьох людей виникне логічне питання стосовно того, чи доречно та важливо, взагалі, обговорювати кашель президента терористичної держави. Вочевидь, у вирі новин про війну – ця тема не "номер один", однак цікаво ось що: суспільство очікувало від цього виступу Путіна якоїсь гучної заяви чи бодай визнання російським президентом війни – війною (а не називання її так званою "СВО"), проте цього не сталося.

Фактично єдине, чим запам'ятався російський президент під час виголошування гуморесок про те, що Україну придумала "Австро-Угорщина", – так це своїм кашлем. Не оминули своєю увагою це навіть у Збройних Силах нашої держави.

Хтось порахував скільки разів Путін прокашляв? Запад, кхе-кхм, нєонацисти, кхе-кхм, защітім, кхе-кхе,

– пожартували у пресслужбі української армії.



Реакція ЗСУ на кашель Путіна / Скриншот 24 Каналу

Окрім того, у соцмережах можна було натрапити на такі коментарі людей:

"Кашляє – значить натуральний карл ср* в мозок розсіяним в ці хвилини";

"Путін абсолютно *бнувся";

"А ще він часто замикається і кашляє, сподіваюся це рак";

"А що він так часто кашляє? Це туберкульоз? Запалення легенів? Незабаром, так?";

"Коротше, я втратила суть мови після першого кхе-кхе-кхе";

"Удав гіпнотизує кроликів. Кхе-кхе";

"Реально, якщо писати біографію Путіна, вона має називатися – кхе-кхе";

"Оголошую конкурс. Хто назве точну кількість скільки разів ботоксний під час свого виступу зробив "кхе-кхе" отримає пачку ексклюзивної вже солі із Соледара під назвою Міць".

Користувачі мережі сподіваються, що кашель Путіна свідчить про його хворобу: переглядайте скриншоти 24 Каналу

Також було чимало жартівливих коментарів про те, що глядачі в залі не давали президентові слова сказати після кожного "кхе-кхе", адже аплодували йому без упину.



Путіну аплодували після кожного "кхе-кхе" / Скриншот 24 Каналу

Один користувач з ніком "Mars_Nike" навіть змонтував жартівливе відео, на якому після кожного "кхе" Путіна зал здіймається з неймовірними оваціями. Чимось це, до речі, нагадує захват нацистів від промов Гітлера, проте нюанс: німецьким фюрером захоплювалась насамперед молодь, а від Путіна "тащаться" лише старі п*рдуни корумпованої російської бюрократії.

Зал аплодує Путіну після кожного його "кхе": переглядайте відео, що змонтував користувач Mars_Nike

Читайте також Путін оголосив, що Росія зупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння

Очевидно, зал здіймався гучними аплодисментами, аби не засмутити та не розчарувати російського диктатора. Навряд йому розповідають про реальну картину на полі бою, тому він, ймовірно, щиро вірить у здобутки "другої армії світу" на війні проти України. Власне, "перемогою" кремлівський карлик під час свого стендапу назвав незаконні референдуми на певних територіях Запорізької та Херсонської областей.

Однак чомусь забув згадати, що Херсон ще восени звільнили українські захисники від російських окупантів, а життя за "батьківщину Росію" віддали аж 144 тисяч солдатів від 24 лютого. Можна припустити, що він просто-таки не знає цих фактів, а "колективна бюрократія" так гучно аплодує, аби створити ілюзію підтримки та того, що "всьо харашо", – себто Путіну "немає за що" перейматись.

Путін знову заговорив про ядерку: навіщо

Наостанок до цієї теми згадаємо, що під час свого виступу Путін сказав, що Росія готова випробовувати ядерну зброю. Власне передодні в Головному управлінні розвідки України розповідали про те, що ворожа держава може посилити ядерний шантаж для того, аби президент США Джо Байден не приїхав до Європи.

Але от "біда": Байден приїхав та, ба більше, навіть завітав в Україну 20 лютого – не злякали американського лідера навіть сирени. Під час них він просто-таки гуляв з Володимиром Зеленським поблизу Михайлівського собору та вшанував пам'ять загиблих захисників нашої держави.