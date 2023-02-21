Заметим, что выступал со своим стендапом глава вражеского государства 21 февраля, около 12 часов дня. В этом материале 24 Канал собрал отзывы и гипотезы пользователей социальных сетей на кашель Владимира Путина.

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Кроме "кхе-кхе" ничего нового

У многих людей возникнет логический вопрос относительно того, уместно ли и важно ли вообще обсуждать кашель президента террористического государства. Очевидно, в потоке новостей о войне – эта тема не "номер один", однако интересно вот что: общество ожидало от этого выступления Путина какого-то громкого заявления или хотя бы признания российским президентом войны – войной (а не называния ее так называемой "СВО"), однако этого не произошло.

Фактически единственное, чем запомнился российский президент во время произнесения анекдотов о том, что Украину придумала "Австро-Венгрия", – так это своим кашлем. Не обошли своим вниманием это даже в Вооруженных Силах нашего государства.

Кто посчитал сколько раз Путин прокашлял? Запад, кхе-кхм, неонацисты, кхе-кхм, защитым, кхе-кхе,

– пошутили в пресс-службе украинской армии.



Реакция ВСУ на кашель Путина / Скриншот 24 Канала

Кроме того, в соцсетях можно было встретить такие комментарии людей:

"Кашляет – значит натуральный карл ср* в мозг рассеянным в эти минуты";

"Путин абсолютно *бнулся";

"А еще он часто замыкается и кашляет, надеюсь это рак";

"А что он так часто кашляет? Это туберкулез? Воспаление легких? Вскоре, да?";

"Короче, я потеряла суть речи после первого кхе-кхе-кхе";

"Удав гипнотизирует кроликов. Кхе-кхе";

"Реально, если писать биографию Путина, она должна называться – кхе-кхе";

"Объявляю конкурс. Кто назовет точное количество, сколько раз ботоксный во время своего выступления сделал "кхе-кхе", получит пачку эксклюзивной уже соли из Соледара под названием Мощь".

Пользователи сети надеются, что кашель Путина свидетельствует о его болезни: просматривайте скриншоты 24 Канала

Также было немало шутливых комментариев о том, что зрители в зале не давали президенту слова сказать после каждого кхе-кхе, ведь аплодировали ему без остановки.



Путину аплодировали после каждого "кхе-кхе" / Скриншот 24 Канала

Один пользователь с ником Mars_Nike даже смонтировал шутливое видео, на котором после каждого кхе Путина зал поднимается с невероятными овациями. Чем-то это, кстати, напоминает восторг нацистов от речей Гитлера, однако нюанс: немецким фюрером восхищалась прежде всего молодежь, а от Путина "тащатся" только старые рыцари коррумпированной российской бюрократии.

Зал аплодирует Путину после каждого его "кхе": просматривайте видео, смонтированное пользователем Mars_Nike

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По всей видимости, зал поднимался громкими аплодисментами, чтобы не огорчить и не разочаровать российского диктатора. Вряд ли ему рассказывают о реальной картине на поле боя, поэтому он, вероятно, искренне верит в достижения "второй армии мира" на войне против Украины. Собственно, "победой" кремлевский карлик на своем стендапе назвал незаконные референдумы на определенных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Однако почему-то забыл вспомнить, что Херсон еще осенью освободили украинские защитники от российских оккупантов, а жизнь за "родину Россию" отдали 144 тысячи солдат от 24 февраля. Можно предположить, что он прямо-таки не знает этих фактов, а "коллективная бюрократия" так громко аплодирует, чтобы создать иллюзию поддержки и того, что "все хорошо", – то есть Путину "не за что" переживать.

Путин снова заговорил о ядерном оружии: зачем

В заключение к этой теме вспомним, что во время своего выступления Путин сказал, что Россия готова испытывать ядерное оружие. Собственно, преддверии в Главном управлении разведки Украины рассказывали о том, что враждебное государство может усилить ядерный шантаж для того, чтобы президент США Джо Байден не приехал в Европу.

Но вот "беда": Байден приехал. Он посетил Украину 20 февраля – не испугали американского лидера даже сирены. Во время них он просто гулял с Владимиром Зеленским близ Михайловского собора и почтил память погибших защитников нашего государства.