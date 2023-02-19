Об этом рассказали в ГУР. Там отметили, что в России начинают масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита Байдена в Европу.

Интересно Байден не планирует встречаться с Зеленским во время визита в Польшу

Кремль может усилить ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена

В ГУР рассказали, что в настоящее время подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску:

баллистических ракет морского и наземного базирования,

крылатых ракет воздушного базирования. ️

В рамках подготовки к учениям уже была проведена проверка системы централизованного боевого управления вооруженных сил России "Монолит", в частности:

проверены каналы боевого управления,

силы и средства стратегических ядерных сил (СЯС) переведены в высшие степени боевой готовности,

до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска,

поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению.

Также на авиабазе Тамбов развернули вспомогательный пункт управления командования дальней авиации. ️

Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20 – 22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины,

– подытожили в ГУР.

Что известно о приезде Байдена в Польшу

Посольство США в Варшаве сообщило, что 20 – 22 февраля президент Джо Байден посетит Польшу. Там американский лидер выступит с речью, в которой будут подниматься следующие темы:

как США сплотили мир вокруг поддержки Украины;

готовность властей Соединенных Штатов продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется.

На брифинге 17 февраля представитель администрации президента США по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что эта речь, вероятно, будет содержать послание Владимиру Путину.