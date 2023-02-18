Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

Смотрите также Переход к активным действиям: визит Байдена в Польшу должен стать переломным

Цель визита Байдена в Польшу

Отмечают, что во время визита Байден намерен поблагодарить президента Польши и польский народ за военную и гуманитарную помощь, оказанную Украине в течение прошлого года, а также за убежище для украинских беженцев.

Также Байден должен встретиться в Польше с лидерами "Бухарестской девятки".

По словам Кирби, президент США и его польский коллега Анджей Дуда с утра 21 февраля обсудят двустороннее сотрудничество, совместные усилия по поддержке Киева и укреплению НАТО, а также важную логистическую роль Польши для поставки Украине западной помощи.

Вечером того же дня Байден выступит в Варшаве с речью по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, Кирби отметил, что американский президент еще раз подчеркнет, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Вероятность встречи Байдена с Зеленским

Однако, по словам Кирби, встреча американского президента с Владимиром Зеленским пока не планируется.

Что этому предшествовало:

Президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля.

Польские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский предположительно тоже планирует официальный визит в Польшу.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Канала отметил, что планы президента по поездкам никогда не озвучивают заблаговременно из соображений безопасности

Важно! Владимир Зеленский не раз приглашал Байдена в Украину. Поэтому, по словам президента, когда у американского лидера будет такая возможность, он охотно приедет.