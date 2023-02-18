Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
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Цель визита Байдена в Польшу
Отмечают, что во время визита Байден намерен поблагодарить президента Польши и польский народ за военную и гуманитарную помощь, оказанную Украине в течение прошлого года, а также за убежище для украинских беженцев.
Также Байден должен встретиться в Польше с лидерами "Бухарестской девятки".
По словам Кирби, президент США и его польский коллега Анджей Дуда с утра 21 февраля обсудят двустороннее сотрудничество, совместные усилия по поддержке Киева и укреплению НАТО, а также важную логистическую роль Польши для поставки Украине западной помощи.
Вечером того же дня Байден выступит в Варшаве с речью по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, Кирби отметил, что американский президент еще раз подчеркнет, что США будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
Вероятность встречи Байдена с Зеленским
Однако, по словам Кирби, встреча американского президента с Владимиром Зеленским пока не планируется.
Что этому предшествовало:
- Президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля.
- Польские СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский предположительно тоже планирует официальный визит в Польшу.
- Спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Канала отметил, что планы президента по поездкам никогда не озвучивают заблаговременно из соображений безопасности