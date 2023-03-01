У НАТО вважають вступ Фінляндії та Швеції пріоритетним напрямком роботи. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у Гельсінкі, повідомляє 24 Канал.
До теми Коли парламент Угорщини обговорить вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
Коли очікувати розширення НАТО і що цьому заважає
Єнс Столтенберг зазначив, що провів зустріч з президентом Туреччини, аби обговорити позицію його країни щодо розширення НАТО.
Я нещодавно провів обговорення з президентом Ердоганом. Ми досягаємо прогресу. Я чітко зазначив, що як Фінляндія, так і Швеція виконали свої відповідно до тристороннього меморандуму, погодженого з Туреччиною під час Мадридського саміту НАТО у червні. Прийшов час завершити процес ратифікації. Я радий, що президент Ердоган погодився поновити ці обговорення. Я скликаю наступну зустріч у штаб-квартирі НАТО наступного тижня,
– заявив генсек НАТО.
За словами генсека, приєднання Фінляндії та Швеції є пріорітетним напрямком роботи для НАТО. Тому, очікується, що країни формально приєднаються до альянсу під час саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.
НАТО – це велика Північноатлантична родина, яка наразі поєднує 30, а невдовзі – 32 країни. На нас припадає половина військової та економічної потужності усього світу, і ми дотримуємося принципу – один за всіх, всі за одного. Я сподіваюся привітати обидві країни в НАТО так швидко, як це можливо,
– говорить Столтенберг.
Ще одним пріоритетним напрямком роботи НАТО є підтримка України та збереження її незалежності у війні з Росією.
Виклики для НАТО
- З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну перед НАТО постають все нові виклики. Так, альянс почав готуватися до того, що Росія здійснить спробу вторгнення до країн Балтії. Міністр оборони Литви підкреслює, що його країна межує з Калінінградською областю і з Білоруссю, а "війна Росії проти України підтверджує реальність військової загрози".
- Володимир Зеленський також вважає, що Путін може напасти на ще одну європейську країну, яка є членом НАТО. Хоч він і не називав якоїсь конкретної країни, проте таку загрозу вважає цілком реальною.
- Проросійські наративи в Європі продовжує висловлювати Угорщина. Так, Віктор Орбан заявив, що питання про вступ України в НАТО рано чи пізно постане. Однак потрібно подумати 10 тисяч разів, чи ухвалювати таке рішення.