У НАТО вважають вступ Фінляндії та Швеції пріоритетним напрямком роботи. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу у Гельсінкі, повідомляє 24 Канал.

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Коли очікувати розширення НАТО і що цьому заважає

Єнс Столтенберг зазначив, що провів зустріч з президентом Туреччини, аби обговорити позицію його країни щодо розширення НАТО.

Я нещодавно провів обговорення з президентом Ердоганом. Ми досягаємо прогресу. Я чітко зазначив, що як Фінляндія, так і Швеція виконали свої відповідно до тристороннього меморандуму, погодженого з Туреччиною під час Мадридського саміту НАТО у червні. Прийшов час завершити процес ратифікації. Я радий, що президент Ердоган погодився поновити ці обговорення. Я скликаю наступну зустріч у штаб-квартирі НАТО наступного тижня,

– заявив генсек НАТО.

Зверніть увагу! Заявки на вступ до НАТО повинні ратифікувати всі члени альянсу, проте Туреччина виступила проти приєднання Швеції. Цьому передували січневі протести зі спаленням Корану у Стокгольмі. Після цих подій президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що готовий ратифікувати заявку на вступ лише від Фінляндії. Згодом відбулося два раунди тристоронніх переговорів, на яких було узгоджено правки до законодавства Швеції, а також прийняття більш жорсткої позиції щодо Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина та західні партнери вважають терористичною групою.

За словами генсека, приєднання Фінляндії та Швеції є пріорітетним напрямком роботи для НАТО. Тому, очікується, що країни формально приєднаються до альянсу під час саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі.

НАТО – це велика Північноатлантична родина, яка наразі поєднує 30, а невдовзі – 32 країни. На нас припадає половина військової та економічної потужності усього світу, і ми дотримуємося принципу – один за всіх, всі за одного. Я сподіваюся привітати обидві країни в НАТО так швидко, як це можливо,

– говорить Столтенберг.

Ще одним пріоритетним напрямком роботи НАТО є підтримка України та збереження її незалежності у війні з Росією.

Виклики для НАТО