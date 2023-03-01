Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він вважає, що Росія становить "пряму і довгострокову загрозу" для країн Балтії.
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"НАТО має бути готовим до швидкого реагування в разі загрози", – заявив литовський міністр.
Реальність військової загрози
Анушаускас нагадав, що Литва межує з Калінінградською областю і з Білоруссю, і що "війна Росії проти України підтверджує реальність військової загрози".
Міністр заявив, що агресивна риторика Кремля і його пропаганди, "інтенсивна мілітаризація Калінінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему, становлять реальну загрозу для Литви і регіону загалом".
За його словами, у зв'язку з цим нарощування оборонного і стримувального потенціалу НАТО набуває першочергового значення.
Що цьому передувало
Раніше повідомлялося, що Білорусь направила чотири колони з військовою технікою до кордону з Литвою. Мова була про щонайменше 70 одиниць техніки.
У Міноборони країни оперативно відреагували та запевнили, що моніторять ситуацію постійно і загрози немає. Також там закликали обережно ставитися до інформації з "анонімних джерел".