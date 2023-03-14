Врешті-решт Марін заявила, що Фінляндія розглядає можливість надання Україні Hornet.
До теми Ніхто не обіцяв Hornet, – Марін пояснила київську заяву про винищувачі для України
Прем'єрка Фінляндії у понеділок, 13 березня заявила, що вона відкрита для обговорення надання Україні винищувачів, попри критику всередині її держави, оскільки Київ просив про більш передові системи озброєння.
Хоча Фінляндія наразі експлуатує парк літаків F/A-18 Hornet, у грудні 2021-го вона оголосила, що замовляє 64 багатоцільові винищувачі F-35A в американського підрядника Lockheed Martin.
У нас з'являться нові винищувачі F35… Коли ці старі Hornet будуть виведені з озброєння, ми зможемо обговорити їх майбутнє використання,
— сказала Санна Марін.
Втім, за даними видання, хоча Фінляндія планує замінити реактивні літаки, модель яких надійшла у виробництво ще у 1980-х роках, нові винищувачі не повинні надійти раніше, ніж у 2025 році.
Що цьому передувало
- У п'ятницю, 10 березня, прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула з офіційним візитом до Києва. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. І саме в той день заявила, що Фінляндія може передати Україні свої старіші винищувачі Hornet. Це і стало причиною палких дискусій.
- Згодом армія та президент Фінляндії заявили, що нібито взагалі не обговорювали можливості надання Україні винищувачів.
- Після цього Марін вирішила пояснити свою київську заяву. Вона сказала, що ніхто не обіцяв Hornet.