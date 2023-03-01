Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що проблему ракетоносіїв може вирішити винищувач F-16. Він нагадав, що це унікальний і багатоцільовий літак.

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F-16 можуть знищувати кораблі Росії

Ігнат зазначив, що F-16 може бути частиною протиповітряної оборони, тобто збивати ракети, які летять, зокрема по нашій критичній інфраструктурі.

Він пояснив, що винищувач може закрити райони, де в нас немає зенітних сил і засобів. "Така практика застосовується у всьому світі", – додав Ігнат.

Крім того, речник заявив, що винищувач F-16 може завдавати ракетно-бомбових ударів на великій відстані. "Це літак має широкий спектр озброєння, всього що використовують країни НАТО", – зазначив Ігнат.

Зокрема, F-16 може нести ракети "Гарпун", які призначені, щоб знищувати надводні цілі. "На нашому морі швидко можна навести лад", – резюмував Ігнат.

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