Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що проблему ракетоносіїв може вирішити винищувач F-16. Він нагадав, що це унікальний і багатоцільовий літак.
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F-16 можуть знищувати кораблі Росії
Ігнат зазначив, що F-16 може бути частиною протиповітряної оборони, тобто збивати ракети, які летять, зокрема по нашій критичній інфраструктурі.
Він пояснив, що винищувач може закрити райони, де в нас немає зенітних сил і засобів. "Така практика застосовується у всьому світі", – додав Ігнат.
Крім того, речник заявив, що винищувач F-16 може завдавати ракетно-бомбових ударів на великій відстані. "Це літак має широкий спектр озброєння, всього що використовують країни НАТО", – зазначив Ігнат.
Зокрема, F-16 може нести ракети "Гарпун", які призначені, щоб знищувати надводні цілі. "На нашому морі швидко можна навести лад", – резюмував Ігнат.
Скільки ракетоносії Росія вивела у Чорно море
- Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зранку 1 березня повідомила, що Росія вивела в Чорне море 15 кораблів, з яких 5 – це ракетоносії. Ці кораблі споряджені до 32 ракет типу "Калібр".
- Серед ворожих ракетоносіїв є підводні кораблі, пуск ракет з яких виявляти складно для сил протиповітряної оборони.
- Наталія Гуменюк наголосила, що така кількість ракетоносії давно не фіксувалася у Чорному морі. Через це існує високий ризик загрози ракетного удару.
- Крім того, в останні дні Росія збільшила кількість атак "Шахідами", що часто передує ракетним обстрілам.