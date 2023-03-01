Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. За її словами, корабельне угруповання Росії наразі без мін і продовжує перебувати у збільшеній кількості у відкритому морі.

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Залп кораблів складає понад 30 "Калібрів"

Гуменюк повідомила, що Росія вивела в Чорне море 15 кораблів, з яких 5 – це ракетоносії. Ці кораблі споряджені до 32 ракет типу "Калібр".

Речниця ОК "Південь" підкреслила, що серед ракетоносіїв є підводні кораблі, пуск ракет з яких виявляти складно для сил протиповітряної оборони.

Тому загроза вважається дуже високою. І така кількість ракетоносії давно не фіксувалася у Чорному морі. Вони не виводили відразу так багато,

– сказала Гуменюк.

Вона заявила, що українські війська наразі спостерігають також активність ворожої авіації. За її словами, Росія вишукує нову тактику застосування ракетних ударів.

Гуменюк пояснила, що окупанти не обов'язково можуть завдати масованого удару. Зокрема, атака росіян може бути точковою або в кілька хвиль.

"Але така готовність безумовно говорить про високу загрозу і треба бути дуже пильними", – резюмувала речниця ОК "Південь".

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