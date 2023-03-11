Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, страны-партнеры активно поставляют оружие для ВСУ Однако для успешной деоккупации наших территорий нужно больше.
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"Поставки нам новейших образцов вооружения, особенно артиллерийских систем бронированной техники, реактивных систем залпового огня HIMARS, Mars-II продолжается", – отметил он.
ВСУ нужно больше техники
Крамаров отметил, что номенклатура вооружения ВСУ остается прежней, однако значительно пополняется количественно. Украинские защитники требуют гораздо больше современных боеприпасов, снарядов, потому что у россиян очень много техники и живой силы.
В Бахмут враг стащил, можно сказать, лучшее, что у него осталось: профессиональные наемники, уже не зеки от ЧВК "Вагнер", их элитные десантно-штурмовые отряды. Десантно-штурмовые отряды находятся на юге, вагнеровцы – с севера,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что Россия применяет самые современные танки. К примеру, Т-80БВ и Т-72Б3. В то же время оккупанты имеют большие потери. По информации открытых источников, россияне теряют 10 – 15 танков в сутки. Однако у врага еще очень большое количество тяжелого вооружения.
"Это количество надо поражать. Нужно большее количество средств поражения для того, чтобы мы не выбирали цель, а каждую из целей могли поражать. Например, из гаубиц М777 или современных самоходных артиллерийских установок, которые нам предоставляют", – добавил Крамаров.
Крамаров о поставках оружия для ВСУ: смотрите видео
Россия захватывает оружие, которое НАТО передает Украине: что пишет CNN
- Россия захватывает на поле боя некоторое оружие и технику, которую Украине предоставляют западные партнеры, и отправляет в Иран. Вероятно, в Тегеране постараются переработать эти системы. Об этом CNN рассказали четыре источника, которые знакомы с этим вопросом. Отмечают, что официальные лица США, НАТО и других западных стран за год зафиксировали несколько случаев, когда российские войска захватывали наплечное вооружение.
- Речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитно-ракетных комплексах Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя. Источники сообщили, что Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия.
- В материале CNN сообщает: по всей видимости, Кремль надеется, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет мотивировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине.
- Издание пишет, что американские чиновники не рассматривают это как систематическую проблему, а украинские военные с начала войны сообщают Пентагон о любых потерях американской техники украинскими войсками.