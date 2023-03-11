Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, країни-партнери активно постачають зброю для ЗСУ, однак для успішної деокупації наших територій потрібно більше.

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"Постачання нам новітніх зразків озброєння, особливо артилерійських систем броньованої техніки, реактивних систем залпового вогню HIMARS, Mars-II продовжується", – зауважив він.

ЗСУ потребують більше техніки

Крамаров зазначив, що номенклатура озброєння ЗСУ залишається такою ж, проте значно поповнюється кількісно. Українські захисники потребують значно більше сучасних боєприпасів, снарядів, бо росіяни мають дуже багато техніки та живої сили.

У Бахмут ворог стягнув, можна сказати, найкраще, що в нього залишилось: професійні найманці, вже не зеки від ПВК "Вагнер", їхні елітні десантно-штурмові загони. Десантно-штурмові загони перебувають на півдні, вагнерівці – з півночі,

– пояснив він.

Військовий експерт підкреслив, що Росія застосовує найсучасніші танки. До прикладу, Т-80БВ та Т-72Б3. Водночас окупанти мають великі втрати. За інформацією відкритих джерел, росіяни втрачають 10 – 15 танків за добу. Однак ворог має ще дуже велику кількість важкого озброєння.

"Цю кількість треба вражати. Потрібна більша кількість засобів враження для того, щоб ми не обирали ціль, а кожну з цілей могли уражати. Наприклад, з гаубиць М777 або сучасних самохідних артилерійських установок, які нам надають", – додав Крамаров.

Крамаров про поставки зброї для ЗСУ: дивіться відео

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