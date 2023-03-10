Відповідну заяву зробив радник ОП Михайло Подоляк. Він розповів, що наразі потрібно збільшити постачання важких артилерійських снарядів калібру 155-мм, і ракет дальнього радіуса дії.
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Україні потрібно 400 – 500 танків
За його словами, ця зброя знищує російські склади і казарми, де Росія концентрує мобілізованих солдатів. Удари по базах росіян, як каже Подоляк, знижує їхню ефективність на 30 – 40%.
Крім того, радник ОП стверджує, що Україні потрібні далекобійні ракети від 100 до 300 кілометрів і безпілотники різних типів, "які можуть підвищити точність вогню з будь-якого виду зброї і завдати масованої шкоди на відстані від 20 до 50 кілометрів".
Подоляк наголосив на важливості бронетехніки "для прориву деяких російських ліній оборони на окупованих територіях і проникнення вглиб, щоб продовжити звільнення".
Він сказав, що йдеться не про 50 танків, а 400 – 500. Радник ОП додав, що Україні потрібні літаки двох типів: "штурмовики для нейтралізації балістичних ракет, які атакують цивільне населення, і F-16 для контролю повітряного простору".
У контексті F-16 він повідомив, що Україна веде переговори не тільки із США, але й іншими партнерами. "Щодо літаків, то МіГи та радянські Су також підходять", – резюмував Подоляк.
Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів та ППО
- Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо отримання засобів ППО, боєприпасів та снарядів калібру 155 мм. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна розраховує якнайшвидше отримати цю зброю.
- Крім того, глава Міноборони наголосив на важливості продовження поставок в Україну бронетехніки, зокрема БМП і танків, які допоможуть створити "сталевий кулак" напередодні контрнаступу.
- За даними ЗМІ, невдовзі ЄС планує передати Україні боєприпаси на 1 мільярд євро. Крім того, ЄС хоче, щоб країни за межами союзу долучилися до їх закупівлі.