Соответствующее заявление сделал советник ОП Михаил Подоляк. Он рассказал, что сейчас нужно увеличить поставки тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155-мм, и ракет дальнего радиуса действия.

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Украине нужно 400 – 500 танков

По его словам, это оружие уничтожает российские склады и казармы, где Россия концентрирует мобилизованных солдат. Удары по базам россиян, как говорит Подоляк, снижает их эффективность на 30-40%.

Кроме того, советник ОП утверждает, что Украине требуются дальнобойные ракеты от 100 до 300 километров и беспилотники разных типов, "которые могут повысить точность огня из любого вида оружия и нанести массированный ущерб на расстоянии от 20 до 50 километров".

Подоляк отметил важность бронетехники "для прорыва некоторых российских линий обороны на оккупированных территориях и проникновения вглубь, чтобы продолжить освобождение".

Он сказал, что речь идет не о 50 танках, а о 400 – 500. Советник ОП добавил, что Украине нужны самолеты двух типов: "штурмовики для нейтрализации баллистических ракет, атакующих гражданское население, и F-16 для контроля воздушного пространства".

В контексте F-16 он сообщил, что Украина ведет переговоры не только с США, но и с другими партнерами. "Что касается самолетов, то МиГи и советские Су тоже подходят", – резюмировал Подоляк.

Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО