Посольство Украины в Бельгии сообщило, что уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта.

Смотрите также Люксембург выделил значительную часть оборонного бюджета в поддержку украинской армии

14 бронированных скорых для фронта

"Автомобили скорой помощи на линии фронта будут осуществлять свою главную миссию – спасать жизнь украинских защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", – отметили в посольстве.

Помощь была оказана в рамках инициативы LUkraine asbl "Ukraine is calling", поддержанной Посольством Украины в Бельгии и Люксембурге. Ее целью является собрать 10 миллионов евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.

Общество Люксембурга передало Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи / Фото с Facebook

Помощь Люксембурга Украине: что известно