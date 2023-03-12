Посольство Украины в Бельгии сообщило, что уже в ближайшее время транспортные средства будут отправлены на линию фронта.
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14 бронированных скорых для фронта
"Автомобили скорой помощи на линии фронта будут осуществлять свою главную миссию – спасать жизнь украинских защитников, защищающих наше государство, а также мирных жителей, постоянно становящихся жертвами варварских российских обстрелов", – отметили в посольстве.
Помощь была оказана в рамках инициативы LUkraine asbl "Ukraine is calling", поддержанной Посольством Украины в Бельгии и Люксембурге. Ее целью является собрать 10 миллионов евро для закупки 112 автомобилей скорой помощи и пожарных машин.
Общество Люксембурга передало Украине 14 бронированных автомобилей скорой помощи / Фото с Facebook
Помощь Люксембурга Украине: что известно
- В ноябре 2022 года Люксембург передал Украине БпЛА Primoco One 150 чешского производства. Украинские воины получили 6 таких летательных аппаратов с общим диапазоном беспилотника до 2000 км. Министерство обороны Люксембурга отметило, что они были закуплены в рамках военной помощи украинским воинам после вторжения России.
- Также Люксембург передал нашим защитникам внедорожники "Хамви". Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш подчеркнул, что "Хамви" усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Он добавил, что Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский отметил, что иногда на фронте в ВСУ можно увидеть такое вооружение и технику, которую официально Украине не передавали. Это ярко демонстрирует, что некоторые страны дают оружие Украине тайно. В частности, Люксембург предоставил Украине 600 "карандашей" в "Град" и 12 тысяч выстрелов к РПГ-7.
- Банки и другие финансовые учреждения Великого Герцогства Люксембурга уже заморозили почти 4,3 миллиарда евро активов россиян и их компаний, попавших под санкции. В министерстве финансов Люксембурга заявили, что почти сотня граждан России, подвергшихся экономическим ограничениям, не могут получить свои деньги и передать активы.