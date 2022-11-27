Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Ранее сообщалось о том, что в США раскрыли сумму помощи, предоставленную Украине.

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Тайная помощь Украине

Киричевский рассказал, что летом на Донбассе был такой эпизод, что наши бойцы были вынуждены бросить вышедший из строя танк Т-72, нужно было спасать танкистов. На том танке стояло несколько маркировок, якобы взятых из болгарских складов, а ремонтировали его на чешском заводе, то, как он попал в Украину вообще третья история. Летом был эпизод, когда Бен Уоллес пообещал 50 тысяч снарядов советского калибра.

Это тогда выглядело странно, но британцы могли взять эти снаряды на пакистанской фабрике. В Пакистане есть фабрика по производству снарядов, которые в 50-е годы строили британцы. Вот прошло 70 лет и британцы пришли возвращать должок, а затем самолетами привезли нам 50 тысяч выстрелов к гаубицам Д-30.

– отметил военный эксперт Defence Express.

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Помощь от других стран

Он продолжил, что среди недавних примеров – передача Люксембургом Украине 6 БпЛА чешского производства. Кроме того, Люксембург успел нам дать 600 "карандашей" к "Граду" и 12 тысяч выстрелов из РПГ-7. Хотя, казалось бы, где Люксембург и где восточная Европа с советским вооружением.

"Поэтому, в конце концов, та же Болгария до недавних пор нам ничего официально не предоставляла, однако откуда-то орудия МТ-12 "Рапира" с болгарскими клеймами взялись. И снаряды с болгарской маркировкой тоже взялись", - заметил Киричевский.

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